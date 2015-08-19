حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأربعاء 19 أغسطس 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم اأبربعاء 19 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

.7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015

>رجال برج الحمل متفوقون فى عملهم وعلى القمة فى تخصصاتهم التى يختارونها فإذا لم تسنح لهم الظروف بالعمل فى مجال يحبونه سرعان ما يظهر تمردهم على طبيعة العمل وعلى رؤسائهم أيضا وصاحب برج الحمل بمقدوره أن يتخذ القرار الصحيح بدون الرجوع إلى رئيسه وثقته بنفسه تجعله يقدم على أى عمل مهما كان.>صاحب برج الثور عملى جدا ولن يقنع بعمل ضئيل الشأن فهو يسعى للنجاح والثراء والتوسع فى العمل وهو لا يسعى للأضواء والشهرة ولكن للبناء لا يغير اتجاهه ولا غرضه فهناك هدف يجب الوصول إليه.>ازدواجية صاحب برج الجوزاء تمنعنا من تحديد صفات وتصرفات ثابتة له يمكن التنبؤ بها، فإذا كان مديرا تراه يوما كالصقر يراقب كل صغيرة وكبيرة يحسب الدقائق ويحاسب الموظفين إذا تأخروا دقائق فى وقت الراحة، وتراه يوما آخر لا يلاحظ تغيب بعض مرؤوسيه ولذلك فإذا كنت تعمل عند صاحب برج التوأمين لا داعى للمجازفة لأنك لن تستطيع أن تحدد تقلباته ولكنك ستتمكن من أن تأمن منها.>هذا الرجل سيدير مؤسسته بصبر وتماسك وتشبث وعيونه مفتوحة وعقله متيقظ وأسلوبه عملى، فهو يحلم وأحلامه تتلألأ كضوء القمر فى ليلة داكنة ويعمل على تحقيقها وسوف يظهر الذهب الذى يعود عليه من تحقيقها.>فى مجال العمل هو مثال الرزانة والهيبة والتفكر والتفكير العميق ومن مميزاته الاكتفاء الذاتى ويأبى طلب المساعدة من أحد لا يهتم أبدا بأعدائه أو منافسيه ويعتقد أن هذه الفئة عبارة عن طفيليات تعيش على حساب الآخرين.>صاحب برج العذراء لا يمتلك طبيعة القيادة والزعامة وخاصة فى المجالات الكبيرة والمؤسسات الضخمة فهو يفضل أن يكون عضو مجلس إدارة على أن يكون رئيسا لهذا المجلس تنصب عليه كل المسئوليات ويتخذ القرارات ويؤثر على الخطط ويستمع للمشاكل ويبحث لها عن حلول.>رجل برج الميزان من أكثر الأبراج عملا وقوة احتمال ولا يترك عمله إلا بعد انتهاء اليوم، عمله هو شغله الشاغل، وكثيرا ما يستيقظ من نومه ليسجل ملحوظة خاصة بعمله وهو دائب الحركة والنشاط ولا تراه جالسا أو واقفا دون عمل ولا يرضى عن عمله إلا إذا كان على أكمل وجه.>سوف تجد رجل برج العقرب رئيسا هادئا صوته خافت وإن كان يخبئ شدته وقوته خلف هذا الهدوء، حكيم وعاقل جدا صبره يجعله يتحمل هفواتك وغلطاتك، هذا الرجل له قدرة على جذب من يخلص له وتجد كل من يحيطون به مخلصين محبين له>إذا كان رئيسك من برج القوس فسوف يربكك بتصرفاته المتناقضة حتى تتأقلم معه وتفهم شخصيته لأنه يعكس ما بداخله لصراحته ووضوحه فتارة تجده مجاملا رقيقا وتارة يثور ويرفع صوته بوجهك وتارة تلمح الذكاء الخارق والحماس الشديد وتارة أخرى يشوبه التبلد والهدوء سيلتبس على من يعمل لديه الأمر كثيرا .>إذا كان مديرا لمؤسسة فهو يجلس وراء مكتبه بجدية ممسكا بخيوط أعماله بحكمة ونظام ويحل مشاكله بمنتهى الهدوء والسرعة ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة ورأسه يحتوى على التقارير والنتائج وأسرار أعماله وموقف منافسيه فهو رجل ناجح ويدير مؤسسته أو يؤدى عمله بكفاءة .>رجل برج الدلو يفضل الموت على أن يعمل فى عمل روتينى مكتبى ويكره اتخاذ القرارات أو توجيه الأوامر أو توجيه الآخرين ولا يعنى ذلك أنه غير كفء هو بالفعل ناجح فى كل الأعمال التى تقهر الروتين.>رجل برج الحوت مثل السمكة لا يحب أن يسيطر على أحد ولا يميل إلى الخضوع لأحد، بل يسبح وحده فعند إدارته للمؤسسة لا يحب إعطاء الأوامر بطريقة فجة أو ممارسة السلطان على العاملين لديه وإن كان لا يقبل الخطأ فى العمل أبدا يسعى إلى تصحيحه فورا.