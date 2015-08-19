أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«داعش»: المتهم باغتيال النائب العام متواجد في ليبيا

Google+ Print
«داعش»: المتهم باغتيال النائب العام متواجد في ليبيا «داعش»: المتهم باغتيال النائب العام متواجد في ليبيا

المستشار الراحل هشام بركات

أعلن تنظيم “داعش” في ليبيا أن الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي في حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، موجود في مدينة “درنة” الليبية، ويقاتل في صفوف ما أسماه “شورى المجاهدين”، مضيفًا أنه مطلوب لدى التنظيم كونه يقاتل في صفوف من وصفهم بـ”المرتدين”.

وقال، في بيان له اليوم، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن “عشماوي” انضم لفترة لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء بعد عودته من ليبيا عام 2013، ثم أنشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى .

ووصف التنظيم “عشماوي” بأنه “من الصحوات التي يجب قتالها”، وكان “عشماوي” نفذ عدة عمليات إرهابية في خلال انضمامه إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” قبل أن ينشق ويؤسس ما يسمى “كتيبة المرابطين” ويعلن ولائه للقاعدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم