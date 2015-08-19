«داعش»: المتهم باغتيال النائب العام متواجد في ليبيا

أعلن تنظيم “داعش” في ليبيا أن الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي في حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، موجود في مدينة “درنة” الليبية، ويقاتل في صفوف ما أسماه “شورى المجاهدين”، مضيفًا أنه مطلوب لدى التنظيم كونه يقاتل في صفوف من وصفهم بـ”المرتدين”.

وقال، في بيان له اليوم، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن “عشماوي” انضم لفترة لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء بعد عودته من ليبيا عام 2013، ثم أنشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى .

ووصف التنظيم “عشماوي” بأنه “من الصحوات التي يجب قتالها”، وكان “عشماوي” نفذ عدة عمليات إرهابية في مصر خلال انضمامه إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” قبل أن ينشق ويؤسس ما يسمى “كتيبة المرابطين” ويعلن ولائه للقاعدة.