اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش والجيش الليبى فى بنغازى

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثُلاثاء، بين قوات الجيش ومُقاتلى تنظيم داعش بمحور الصابرى فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري، لم يتم تسميته ، لـ"بوابة الوسط" الاخبارية الليبية ، إن معارك "شرسة" تدور رحاها فى محيط كوبرى اللثامة ومحيط عمارة بوعشرين، لافتا إلى أنه " تم توجيه نداء إلى الوحدات العسكرية فى مدينة بنغازي، حيثُ وصلت مفارز عسكرية من القوات الخاصة الصاعقة والكتيبة 204 دبابات إلى محور الصابرى الدعم عناصر الجيش الليبى والوحدات المُساندة له من شباب المناطق".

وأوضح المصدر، أن المنطقة شهدت نزوح لأغلب السُكان بعد تقدم مُقاتلى تنظيم داعش إلى محيط كوبرى اللثامة، كما تم إغلاق الطريق فى جزيرة سيدى يونس بمدخل بنغازى الشرقى حفاظا على حياة المارة من المدنيين بسبب الاشتباكات التى لا تزال دائرة حتى اللحظة.

يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما مباغتا يوم الجُمعة الماضى فى محيط عمارة بوعشرين بمحور الصابري، مما أسفر عن سقوط أحد عشر قتيلا تم إخراج جثامينهم بينهم ستة من مدينة البيضاء وخمسة من مدينة بنغازي، وتسعة جرحى آخرين نقلوا إلى مُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، ولم يتم الحصول على إحصائية نهائية بسبب وقوع بقية الجثامين بمنطقة اشتباكات، يشار إلى أن تنظيم داعش يسيطر على مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا ويحاول توسيع رقعة سيطرته فى البلاد.