الأحزاب الكردية الخمسة تعلن تأجيل جلسة البرلمان لمناقشة "رئاسة الإقليم"

أعلنت الأحزاب الكردية الخمسة، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها على تأجيل جلسة البرلمان ليوم غد، لمناقشة موضوع رئاسة الإقليم، فيما عزت السبب إلى حاجتها لمزيد من الوقت والمشاورات بشأن الموضوع.

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، فى مؤتمر صحفى عقده فى وسط أربيل، مساء اليوم، إن "طلب التأجيل جاء لإتاحة فرصة أكبر أمام المفاوضات الجارية بينها للتوصل إلى توافق سياسى” ، مبيناً أن "مجموعة من ممثلى الأحزاب المجتمعة أكدوا على استمرارية الاجتماعات واللقاءات المشتركة، وحاجتهم إلى مزيد من المشاورات مع قياداتهم الحزبية".

يذكر أن برلمان كردستان، كان يسعى أن يعقد غدا الأربعاء، جلسة غير عادية لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون رئاسة الإقليم، فى حين عد الحزب الديمقراطى الكردستانى، الذى يتزعمه رئيس الإقليم، أنها غير قانونية لعدم التوافق بشأنها.

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