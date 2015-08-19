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الجيش الليبى يتصدى لمحاولة تقدم مسلحين تجاه منطقة الصابرى ببنغازى

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الجيش الليبى يتصدى لمحاولة تقدم مسلحين تجاه منطقة الصابرى ببنغازى الجيش الليبى يتصدى لمحاولة تقدم مسلحين تجاه منطقة الصابرى ببنغازى
صدت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وسرية دعم من القوات الخاصة وكتيبة "204" التابعة للجيش الليبي، المحاولة التى قامت بها قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، للتقدم نحو محور عمارة "بوعشرين" بمنطقة الصابرى ببنغازى.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب عدنان البابا، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إنه تم دحر "أنصار الشريعة" التى حاولت التقدم باتجاه منطقة اللثامة، لافتا إلى أنهم حاولوا التقدم ومباغتة قوات الجيش المتواجدة هناك. وأكد البابا أنه تم دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فرج أقعيم أصدر تعليماته لتحرك سرية من الجهاز لدعم القوات، حيث وصلت أيضا سرية دعم من القوات الخاصة وكتيبة "204" دبابات.

يشار إلى أن قوات الجيش تمكنت الجمعة الماضية من صد محاولة لتقدم "أنصار الشريعة" نحو منطقة سيدى يونس، بمشاركة القوات المساندة من شباب المناطق فضلا عن مشاركة سلاح الجو فى ضرب تجمعات "المليشيات" فى محور الصابرى.

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مصر 365