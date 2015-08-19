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مقتل 11 مسلحا وإصابة 25 فى اشتباكات بين داعش والنقشبندية غربى كركوك

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مقتل 11 مسلحا وإصابة 25 فى اشتباكات بين داعش والنقشبندية غربى كركوك مقتل 11 مسلحا وإصابة 25 فى اشتباكات بين داعش والنقشبندية غربى كركوك
افاد مصدر امنى فى كركوك اليوم الثلاثاء أن 11 مسلحا لقوا حتفهم وأصيب 25 اخرون فى اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم داعش وما يعرف بجيش رجال الطريقة النقشبندية فى قضاء الحويجة غربى كركوك250 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر،الذى لم يتم تسميته، إن "الاشتباكات التى اندلعت مساء اليوم وسط القضاء أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من عناصر داعش و 4 من جيش رجال الطريقة النقشبندية التابعة لقيادة عزت الدورى نائب الرئيس العراقى الراحل صدام حسين و25 جريحا من الجانبين الامر الذى دفع داعش الى استدعاء مقاتلين له من الموصل، واضاف ان" هذا يعد اول اشتباك يحصل بين الجانبين منذ سيطرة داعش على الحويجة فى يونيو الماضى".

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