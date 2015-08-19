مسئول سورى: تنظيم داعش قطع رأس عالم آثار فى تدمر

قال مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار السورية اليوم الثلاثاء إن مقاتلى تنظيم داعش ذبحوا عالم آثار فى مدينة تدمر السورية الأثرية وعلقوا جثته على عمود فى ميدان عام فى هذه المدينة التاريخية.

وكان مقاتلو داعش الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من سوريا والعراق قد استولوا على مدينة تدمر بوسط سوريا من القوات الحكومية فى مايو.

وقال عبد الكريم إن أسرة عالم الآثار خالد الأسعد أبلغته أن العالم البالغ من العمر 82 عاما ويعمل منذ أكثر من 50 عاما رئيسا للآثار فى تدمر أعدمه التنظيم اليوم الثلاثاء.

ودعا عبد الكريم إلى تخيل كيف أن عالما كهذا وهب خدماته التى لا تنسى للمكان والتاريخ يقطع رأسه وتعلق جثته من أحد الأعمدة الأثرية فى وسط ساحة فى تدمر.

وقال إن استمرار وجود "هؤلاء المجرمين" فى هذه المدينة لعنة ونذير شؤم لتدمر وكل القطع الأثرية فيها ، وقال عبد الكريم إن الأسعد عرف بعدة دراسات علمية نشرت فى عدد من الدوريات الأثرية العالمية عن تدمر. وكانت هذه المدينة قد ازدهرت فى قديم الزمان كمحطة للقوافل التجارى على طريق الحرير.

وعمل الأسعد أيضا فى العقود القليلة الماضية مع بعثات آثار أمريكية وفرنسية وألمانية فى أعمال حفريات وبحوث فى أطلال وآثار المدينة التى يرجع تاريخها إلى 2000 سنة وهى مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمى .