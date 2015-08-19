المرحلة الثانية للجامعات الخاصة: 95% للطب و90% لطب الأسنان والصيدلة و85% للهندسة

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الثلاثاء الحد الأدنى لتقدم الطلاب بالمرحلة التنسيقية الثانية للكليات، وذلك في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم العالي السيد أحمد عبد الخالق.

وجاء الحد الأدني الذي أقره المجلس بواقع 95% لكلية الطب البشري، و90% لكليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، و85% لكليات الهندسة ، و70% لكليات العلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية، و60% لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام، و55% لباقي الكليات.

كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى لمجموع تقدم الطلاب لكليات جامعة سيناء بالعريش بـ 5%، فيما عدا الكليات المقرر لها 55% كحد أدنى للتقدم، فلا يسري عليها هذا التخفيض.

وناقش المجلس قواعد تنسيق قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للمرحلة الثانية من نظام تنسيق قبول الطلاب للعام الجامعى 2015 / 2016، وتبدأ فترة المرحلة التنسيقية الثانية من 16 أغسطس الجاري وحتى 16 سبتمبر المقبل.

وتشمل تلك القواعد أنه على الجامعة ألا ترفض استلام طلب تقدم لأي طالب خلال مدة المرحلة التنسيقية، طالما أن مجموع الطالب لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتقدم، ويسدد الطالب للجامعة مبلغ 300 جنيه كحد أقصى – غير قابل للرد – نظير تقدمه للالتحاق بإحدى كليات الجامعة خلال المرحلة التنسيقية، وفي حالة عقد الجامعة لاختبارات قدرات للطالب المتقدم يتم تحصيل 200 جنيه إضافية على الأكثر.

وتلتزم الجامعة بعدم تحصيل مصروفات دراسية إلا بعد انتهاء المرحلة التنسيقية وتحديد الطلاب المقبولين وفقا لأعلى المجاميع ونتائج اختبارات القدرات.

وناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماعه اليوم، قواعد تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2016/2015، حيث أكد وزير التعليم العالي ضرورة التوسع في قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية العامة والخاصة دون الالتزام بنسبة معينة، حيث تم الاتفاق على مراعاة اشتراطات القبول التى تحددها سفارات الدول التى يتبعها الطلاب الوافدين.

وأضاف أنه يحق للطلاب الوافدين التقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية في أى وقت خلال فترة تنسيق القبول.

كما تناول المجلس قواعد المنح المجانية التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2015 / 2016، وتم الاتفاق على أنه بالنسبة للمنح المجانية للطلاب المتفوقين

> علميا غير القادرين ماديا من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس حكومية مصرية، فتقوم كل جامعة على حدة باختيار الطلاب المستحقين للمنح على أساس ما

> يحدده مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن نسبة عدد هذه المنح وفترة تقدم الطلاب للجامعة للحصول عليها، مع أخذ نتائج اختبارات القدرات فى الاعتبار.

كما تم الاتفاق أن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% على الأقل من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، بالإضافة إلى المنح والخصومات التى تقدمها الجامعة ببرامجها.

وتعلن الجامعة عن المنح المقدمة للطلاب على الموقع الإلكتروني للجامعة اعتبارا من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل، وتحدد الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر المقبل لتقدم الطلاب للجامعات للحصول على المنح، ويتقدم الطالب مباشرة بطلب الحصول على المنحة للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها.

وفيما يخص الطلاب خريجى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الذين درسوا بنظام سشإح، تخصص الجامعة عددا من المنح لهؤلاء الطلاب، وذلك طبقا لمعايير معينة تضعها الجامعة.

وقرر المجلس أن يتم عمل تنسيق مستقل لطلاب مدرستى المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في العام الجامعي 2015 / 2016 وتسديد المصروفات الدراسية.

ويتم التنسيق بطريقة مركزية بمكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية، ويتقدم الطالب لاستيفاء استمارة رغبات بمكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية فى الفترة من السبت 12 سبتمبر المقبل، وحتى الخميس 17 من الشهر نفسه.

ووافق المجلس على أن تخصص كل جامعة عددا من المنح لأبناء “شهداء” الشرطة والقوات المسلحة وموافاة أمانة المجلس بالأعداد.

كما وافق المجلس أيضا على طلب كلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بزيادة أعداد الطلاب الدارسين بها إلى 350 طالبا، مع التوصية بأن يكون للكلية مبنى مستقلا بداية

> من العام الجامعي المقبل 2016 / 2017.