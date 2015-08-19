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خلى بالك من ركبك.. طرق طبيعية لتحسين شكل الركبة السيئ

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خلى بالك من ركبك.. طرق طبيعية لتحسين شكل الركبة السيئ خلى بالك من ركبك.. طرق طبيعية لتحسين شكل الركبة السيئ
إذا كنت تعانى من المنظر السيئ للركبتين بسبب الجلد الجاف، فإليك طرق جديدة ومثيرة للقضاء على هذه المشاكل وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بالعلاجات الطبيعية.

فيمكنك التخلص من الجلد الجاف والمظلم على الركبتين باستخدام الطريقة التالية:

• زيت الزيتون والسكر
>مزيج ممتاز لحماية الجلد وترطيبه، ويمكن أن يستخدم أيضا فى جميع أنحاء الجسم.

ما يجب القيام به:


>خلط زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة واحدة واحدة من السكر، ثم تدليك الركبتين وكذلك الأجزاء الأخرى فى الجسم الموجود بها الجلد الجاف باستخدام هذا الخليط.

القيام بذلك لمدة 5 دقائق، ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ والصابون أو جل الاستحمام.

الفوائد الصحية الأخرى لزيت الزيتون:


>زيت الزيتون مفيد أيضا فى علاج والوقاية من أمراض القلب والسكرى والسرطان، والإجهاد التأكسدى وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى.
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