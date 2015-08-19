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مؤتمر فيريرا - عن أصعب الانتصارات مع الزمالك.. أداء الجدد وغياب عمر وحازم

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مؤتمر فيريرا - عن أصعب الانتصارات مع الزمالك.. أداء الجدد وغياب عمر وحازم مؤتمر فيريرا - عن أصعب الانتصارات مع الزمالك.. أداء الجدد وغياب عمر وحازم

يرى البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فوز فريقه على الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس هو واحد من أصعب الانتصارات التي حققها مع الفريق.

وصعد الزمالك لنصف النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري 4-2 بضربات الترجيح عقب التعادل سلبيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي "مباراة صعبة جدا والاتحاد لم يكن خصما سهلا ولديه قيادة فنية ممتازة والأداء تطور كثيرا".

وأضاف "بصراحة الفوز لم يكن سهلا على الإطلاق وهو يعتبر من أصعب الانتصارات التي حققتها مع الزمالك".

وأردف "ندفع ثمن الإجهاد حتى الآن فكل من شارك قدم أفضل ما لديه وغياب عمر جابر وحازم إمام لم يؤثر علينا".

وتابع "أتمنى الآن أن نغلق الملف المحلي فالمباراة المقبلة ستكون بعد شهر وعلينا أن نركز على المهمة الإفريقية".

الصفقات الجديدة

ورفض فيريرا الحكم على اللاعبين الجدد وقال "الحكم على الجدد غير عادل فهم مازالوا في حاجة للتأقلم ومباريات أكثر والجميع أدى بشكل طيب اليوم".

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