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الأهلي يحدد شروطه من أجل انضمام لاعبيه إلى المنتخب

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الأهلي يحدد شروطه من أجل انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأهلي يحدد شروطه من أجل انضمام لاعبيه إلى المنتخب

حدد النادي الأهلي شروطه لأجل الموافقة على انضمام أي لاعب من الفريق إلى المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

لتبدأ التساؤلات. ماذا عن الوطني؟ هل يوافق الأهلي على ضم لاعبيه إلى المنتخب الوطني؟ FilGoal.com يُجيب.

وعلم FilGoal.com إن الأهلي لن يقف ولن يمنع أي لاعب من الانضمام إلى المنتخب. ولكن التعامل بين الأهلي والاتحاد سيكون وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي على التالي:

1) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 72 ساعة من أي مباراة رسمية.

2) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 24 ساعة من أي مباراة ودية.

3) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 10 أيام من أي بطولة مجمعة.

وهذه النصوص هي التي سيعتمد عليها الأهلي خلال معاملته مع اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة.

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فيديو اليوم السابع

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