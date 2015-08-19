باسم مرسي لـ في الجول: الإرهاق سبب ابتعادي عن التهديف وفيريرا يقدر ذلك

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن الإرهاق هو سبب ابتعاده عن التهديف خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنه لم يسبق له وأن لعب كل هذا الكم من المباريات خلال وقت قصير.

وفشل باسم مرسي في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي أمام فرق ليوبار والحدود والاتحاد السكندري.

وقال باسم مرسي لـFilGoal.com "أعاني من الإرهاق بشدة ويؤثر على مستواي بشكل كبير".

وأضاف "لأول مرة ألعب هذا الكم من المباريات خلال هذا الوقت، المدير الفني فيريرا يعلم وقال لي أعرف أنك تعاني من الإرهاق بعد دورك الكبير في بطولة الدوري".

وأردف "أتمنى العودة للتهديف فأنا لم أسجل منذ 3 مباريات لكنني أشعر وأن الله يحضر لي خيرا في الفترة المقبلة وأنه سيكون لي دورا في الصعود لنهائي الكونفدرالية والكأس أيضا".