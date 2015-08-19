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هيئة الإسعاف المصرية تطلب 1600 سائق بجميع المحافظات

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هيئة الإسعاف المصرية تطلب 1600 سائق بجميع المحافظات هيئة الإسعاف المصرية تطلب 1600 سائق بجميع المحافظات

أرشيفية

تعلن هيئة الإسعاف المصرية عن الإعلان عن حاجاتها لشغل وظائف سائقين بالهيئة فى جميع المحافظات :
> وظيفة (1): فنى قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة بمجموعة الوظائف الفنية – خدمات إسعافية بالدرجة الرابعة..
> وظيفة (2): سائق سيارة إسعاف طبية مجهزة ثالث بالدرجة الخامسة الحرفية – لوظائف الحركة و النقل.
> ​المؤهل
> وظيفة (1): مؤهل متوسط – فوق متوسط
> وظيفة (2): مؤهل أقل من متوسط – أعدادية

​العمر : ​الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما
> ​الوصف العام للوظيفة ​
> يختص شاغل الوظيفة بقيادة سيارة الاسعاف ومساعد ة مقدم الخدمة الاسعافية في تقديم الاسعافات الاولية ونقل المرضى والمصابين
> ​المهارات الأساسية

1- رخصة قيادة مهنية بالدرجة الاولى سارية او درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات .

2- أن يكون لائق صحيا ويتمتع ببنية جسمانية قوية للقدرة على التعامل فى نقل الحالات الاسعافية
> ​المهارات الفنية ​اجتياز الدورة التدريبية للخدمات الاسعافية التى تتيحها الهيئة بعد إجتياز الاختبارات الفنية التى تعقدها الهيئة
> ​سنوات الخبرة ​رخصة درجة اولى مهنية او درجة ثانية باقدمية ثلاث سنوات
> ​النوع ​ذكر
> الإعلان 2015-8-18
> ​تاريخ انتهاء التقدم ​2015-9-2
> ​بيانات الاتصال والتقدم بالجهات
> ​تقدم الطلبات حصريا عن طريق التسجيل على الموقع الاليكتروني لهيئة الاسعاف المصرية www.eao.gov.eg ولن يل​تفت الى الطلبات الغير مستوفاه لشروط الوظيفة أو التى تقدم باليد
> ​المستندات المطلوبة ​

1-اقرار كتابى بأن يكون لا يعمل في او القطاع العام

2-صورة من المؤهل الدراسى

3-صورة من البطاقة الشخصية

4-صورة الرخصة على ان تكون سارية المفعول

5-صورة من شهادة الميلاد مميكنة
> ​الشروط العامة:
> ​- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
> – ​أن يكون خالى من العوائق القانونية التى تحول دون توظيفه
> للتقديم اضغط هنا

http://www.eao.gov.eg/Arabic/JoinUs/Careers/Pages/Driver.aspx

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