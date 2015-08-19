هيئة الإسعاف المصرية تطلب 1600 سائق بجميع المحافظات

تعلن هيئة الإسعاف المصرية عن الإعلان عن حاجاتها لشغل وظائف سائقين بالهيئة فى جميع المحافظات :
> وظيفة (1): فنى قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة بمجموعة الوظائف الفنية – خدمات إسعافية بالدرجة الرابعة..
> وظيفة (2): سائق سيارة إسعاف طبية مجهزة ثالث بالدرجة الخامسة الحرفية – لوظائف الحركة و النقل.
> المؤهل
> وظيفة (1): مؤهل متوسط – فوق متوسط
> وظيفة (2): مؤهل أقل من متوسط – أعدادية
العمر : الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما
> الوصف العام للوظيفة
> يختص شاغل الوظيفة بقيادة سيارة الاسعاف ومساعد ة مقدم الخدمة الاسعافية في تقديم الاسعافات الاولية ونقل المرضى والمصابين
> المهارات الأساسية
1- رخصة قيادة مهنية بالدرجة الاولى سارية او درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات .
2- أن يكون لائق صحيا ويتمتع ببنية جسمانية قوية للقدرة على التعامل فى نقل الحالات الاسعافية
> المهارات الفنية اجتياز الدورة التدريبية للخدمات الاسعافية التى تتيحها الهيئة بعد إجتياز الاختبارات الفنية التى تعقدها الهيئة
> سنوات الخبرة رخصة درجة اولى مهنية او درجة ثانية باقدمية ثلاث سنوات
> النوع ذكر
> الإعلان 2015-8-18
> تاريخ انتهاء التقدم 2015-9-2
> بيانات الاتصال والتقدم بالجهات
> تقدم الطلبات حصريا عن طريق التسجيل على الموقع الاليكتروني لهيئة الاسعاف المصرية www.eao.gov.eg ولن يلتفت الى الطلبات الغير مستوفاه لشروط الوظيفة أو التى تقدم باليد
> المستندات المطلوبة
1-اقرار كتابى بأن يكون لا يعمل في الحكومة او القطاع العام
2-صورة من المؤهل الدراسى
3-صورة من البطاقة الشخصية
4-صورة الرخصة على ان تكون سارية المفعول
5-صورة من شهادة الميلاد مميكنة
> الشروط العامة:
> - أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
> – أن يكون خالى من العوائق القانونية التى تحول دون توظيفه
> للتقديم اضغط هنا
http://www.eao.gov.eg/Arabic/JoinUs/Careers/Pages/Driver.aspx