هيئة الإسعاف المصرية تطلب 1600 سائق بجميع المحافظات

تعلن هيئة الإسعاف المصرية عن الإعلان عن حاجاتها لشغل وظائف سائقين بالهيئة فى جميع المحافظات :

> وظيفة (1): فنى قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة بمجموعة الوظائف الفنية – خدمات إسعافية بالدرجة الرابعة..

> وظيفة (2): سائق سيارة إسعاف طبية مجهزة ثالث بالدرجة الخامسة الحرفية – لوظائف الحركة و النقل.

> ​المؤهل

> وظيفة (1): مؤهل متوسط – فوق متوسط

> وظيفة (2): مؤهل أقل من متوسط – أعدادية

​العمر : ​الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما

> ​الوصف العام للوظيفة ​

> يختص شاغل الوظيفة بقيادة سيارة الاسعاف ومساعد ة مقدم الخدمة الاسعافية في تقديم الاسعافات الاولية ونقل المرضى والمصابين

> ​المهارات الأساسية

1- رخصة قيادة مهنية بالدرجة الاولى سارية او درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات .

2- أن يكون لائق صحيا ويتمتع ببنية جسمانية قوية للقدرة على التعامل فى نقل الحالات الاسعافية

> ​المهارات الفنية ​اجتياز الدورة التدريبية للخدمات الاسعافية التى تتيحها الهيئة بعد إجتياز الاختبارات الفنية التى تعقدها الهيئة

> ​سنوات الخبرة ​رخصة درجة اولى مهنية او درجة ثانية باقدمية ثلاث سنوات

> ​النوع ​ذكر

> الإعلان 2015-8-18

> ​تاريخ انتهاء التقدم ​2015-9-2

> ​بيانات الاتصال والتقدم بالجهات

> ​تقدم الطلبات حصريا عن طريق التسجيل على الموقع الاليكتروني لهيئة الاسعاف المصرية www.eao.gov.eg ولن يل​تفت الى الطلبات الغير مستوفاه لشروط الوظيفة أو التى تقدم باليد

> ​المستندات المطلوبة ​

1-اقرار كتابى بأن يكون لا يعمل في الحكومة او القطاع العام

2-صورة من المؤهل الدراسى

3-صورة من البطاقة الشخصية

4-صورة الرخصة على ان تكون سارية المفعول

5-صورة من شهادة الميلاد مميكنة

> ​الشروط العامة:

> ​- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

> – ​أن يكون خالى من العوائق القانونية التى تحول دون توظيفه

> للتقديم اضغط هنا

http://www.eao.gov.eg/Arabic/JoinUs/Careers/Pages/Driver.aspx