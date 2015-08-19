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محلب: مصر سيكون لديها مجلس نيابي قبل نهاية العام

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محلب: مصر سيكون لديها مجلس نيابي قبل نهاية العام محلب: مصر سيكون لديها مجلس نيابي قبل نهاية العام

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن سيكون لديها مجلس نيابي قبل نهاية العام لتستكمل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وفقا لخارطة الطريق.

وقال محلب, فى اتصال هاتفي مع برنامج “أخر النهار” مع الإعلامي خالد صلاح, إن مستعدة أمنيا وإداريا لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام كما سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح أكثر من مرة, مشيرا إلى أن كل الأمور تمت دراستها من قبل الحكومة وتم التنسيق على أعلى مستوي بين الوزارات المعنية.

وأكد أن خارطة الطريق واضحة ولا يوجد خيار سوى تنفيذها خصوصا بعد إصدار قانون الانتخابات وكذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, وعليه قبل نهاية العام سيكون لدينا مجلس نيابي ونكون قد وصلنا إلى المحطة النهائية فى خارطة الطرق ونستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وحول اجتماعه اليوم مع ممثلي موظفي الجمارك والضرائب للحديث بخصوص قانون “الخدمة المدنية”, قال رئيس مجلس الوزراء إن موظفى الجمارك والضرائب هم رجال مصر الشرفاء وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري, مضيفا أنه تحدث معهم على هذا الأساس وبهذه اللغة بشأن قانون الخدمة المدنية.

وطالب محلب المعترضين على القانون بأن يكون التشاور والتفاهم حول النقاط الخلافية هو الأساس وأن يكون هدف الجميع البناء, مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية هدفه الاصلاح وتحقيق العدالة وأنه لن يضار أحد من هذا القانون.

ا ش ا

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