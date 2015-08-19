بالصور..محافظ أسوان يتفقد المشروعات بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

تفقد محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، المنطقة الصناعية بالعلاقي، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية ميدانيّا، والتي تمت الموافقة عليها خلال العام الجارى بإجمالى 48 مشروعا باستثمارات قدرها 587 مليون جنيه لتوفير 2251 فرصة عمل حقيقية للشباب.

ووجه المحافظ المسئولين لدراسة تغذية المنطقة الصناعية من الخزان الرئيسي بالعلاقى، والذي يسع 5 آلاف م3 من مياه الشرب بجانب تغذية مناطق عزب كيما، خاصة أن اعتماد المنطقة كان على 2 خزان أرضي سعة كل منهما 250 م3 بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية، وخزان علوي داخل المنطقة سعة 200 م3.

وشدد على تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات والتراكمات الناتجة من الحفر بالمنطقة من خلال الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، على أن يتم تحصيل رسوم النظافة بدءًا من الشهر المقبل من أصحاب المصانع والمشروعات المختلفة داخل المنطقة لتقديم الخدمة لهم على الوجه الأكمل.

كما وجه «يسرى» إلى ضرورة التزام أصحاب المشروعات والمصانع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة بالشكل العام، للوجهات الخارجية والأسوار لإضفاء المظهر الجمالي المطلوب، وضرورة قيام مسئولي المنطقة الصناعية بالمرور الميداني المستمر على جميع المشروعات للوقوف على عدد العمالة داخل كل مصنع أو مشروع استثماري، على أن يتم إخطار مديرية القوى العاملة في حالة عدم التزام أصحاب هذه المشروعات بتشغيل العمالة المطلوبة من الشباب طبقًا لدراسات الجدوى المقدمة.