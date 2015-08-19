«وليد صلاح الدين»: الأهلي لن يرسل لاعبيه الي المنتخب الوطني

أكد الكابتن وليد صلاح الدين، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لن يشارك في أي مسابقات محلية وسيوقف التعامل مع اتحاد الكرة مؤكداً على أن النادي لن يرسل لاعبيه إلى المنتخبات الوطنية.

وأضاف “صلاح الدين” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، أنه من الوارد قيام النادي الأهلي برفع الأمر برمته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،

> وقال عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتحاد المصرية لكرة القدم متواطئ، ولديه العديد من التجاوزات ضد النادي.

ومن جانبه قال الكابتن عزمي مجاهد، المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار الاتحاد بوقف اللاعب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي جاءً بناءً على قوانين ولوائح الاتحاد، مطالباً بتدخل الدولة لإنهاء الأزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة.

> وطالب “مجاهد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” بضرورة الاعتراف بأن هناك احتقان بين ناديي الأهلي والزمالك.