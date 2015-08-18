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فقدان 4 مواطنين فى حفرة عمقها 40 مترا أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

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فقدان 4 مواطنين فى حفرة عمقها 40 مترا أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم فقدان 4 مواطنين فى حفرة عمقها 40 مترا أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم
فقدت قرية العجميين بمركز أبشواى بالفيوم اليوم 4 مواطنين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى أحد المنازل وفشلت محاولات قوات الحماية المدنية فى انتشالهم من الحفرة التى كانوا ينقبون فيها عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية تلقى إخطارا بورود بلاغ بفقدان أربعة عمال أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة بمنزل بقرية العجميين - مركز أبشواى.

وانتقلت قوات الإنقاذ للمكان، حيث تبين أنه تم حفر بئر بعمق يزيد على 40 مترا وبقطر لا يزيد على متر واحد مما صعب من مهمة الغطاسين والمنقذين الذين بذلوا جهودا كبيرا حتى وقت الغروب من دون العثور على أى من المفقودين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365