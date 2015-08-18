مصرع طفلة متأثرةً بإصابتها فى حريق بشقة أسرتها ببنى سويف

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها فى حريق بشقة أسرتها، بمدينة بنى سويف، لتلحق بشقيقها، الذى لقى مصرعه مختنقًا فى الحريق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل ذكى، مدير الحماية المدنية ببنى سويف، يفيد تلقيه بلاغًا بنشوب حريق فى شقة سكنية بمدينة بنى سويف، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل امتداد النيران للشقق والمنازل المتاخمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب بشقة علاء محمد عبدالعزيز، موظف بإدارة الأزمات بديوان عام محافظة بنى سويف، نتيجة ماس كهربائى، وأسفر الحريق عن وفاة نجله أحمد "7 سنوات"، مختنقًا داخل إحدى الغرف، وإصابة ابنته جنى "5 سنوات" بحروق من الدرجة الثانية، وأثبتت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب فى الحريق.

وتم نقل الطفله المصابة لمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، فى محاولة لإسعافها، وتم احتجازها بوحدة العناية المركزة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، اليوم، متأثرةٍ بإصابتها.