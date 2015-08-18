جريدة"أخبار بنى سويف": تطوير 50 مدرسة بالمحافظة..والأطفال يدخنون "الشيشة"

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" عددا صحيفة أخبار بنى سويف وهى أقدم جريدة صدرت فى بنى سويف ويرأس مجلس إدارتها محمد بصيلة، حيث نشرت فى صفحتها الأولى تحقيقا هاما عن مشاكل قرى بنى سويف حيث الناموس والباعوض وانتشار القمامة وغرق قرى قمبش فى مياه البرك والمستنقعات متسائلة متى تنتهى هذه المشكلات؟، كما ألقت الضوء على الصورة السيئة لبعض أطفال بنى سويف والذين يدخنون "الشيشة" على المقاهى دون رقيب.

كما أشارت الصحيفة إلى قيام محافظ بنى سويف بإحالة مدير مستشفى ناصر وطبيب العناية للتحقيق بسبب وفاة ربة منزل أمام قسم شرطة ناصر، وكذلك إعلان المحافظ البدء فى أعمار أربع قرى جديدة بالفشن وأهناسيا.

ومن أبرز ما جاء من أخبار وتحقيقات فى هذا العدد:

- قرى مجلس قروى قمبش يغرق فى مياه البرك والمستنقعات

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- إحالة موظف بالشئون القانونية بإدارة بنى سويف التعليمية للتحقيق لتعديه على مديرة بالسب والشتم

- ناقلات البترول تهدد 25 ألف مواطن بقرية "طما فيوم" ببنى سويف بسبب الانبعاثات الحرارية والمواد السامة

- أطفال بنى سويف يدخنون الشيشة على المقاهى

- ببا تصرخ من إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع

>- محافظ بنى سويف يدشن حملة تطوير 50 مدرسة>- أكاديمية بير السلم تبيع الوهم لشباب الخريجين ببنى سويف>- تلال القمامة تحاصر قرية الحكامنة ومركز الشباب فى مهب الريح>- سحب كتيب بديع ومفتى الإخوان من مساجد بنى سويف لمنع الفكر المتطرف



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