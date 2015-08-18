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محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي

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محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي محمود طاهر لـ في الجول بعد مقاطعة المسابقات: لا نخشى حل مجلس الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الأهلي بشأن مقاطعة مسابقات اتحاد الكرة من أجل "الحفاظ على حقوق النادي".

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وأجاب رئيس الأهلي على سؤال FilGoal.com (كيف سيكون استقبال الأهلي لردود الفعل عقب قرار المقاطعة؟) قائلا: "لا نخشى حل المجلس. حتى لو تم تصعيد الأمر إلى أعلى مستوى فنحن لا نخشى ذلك".

وأضاف لـFilGoal.com "قرارنا جاء من أجل الحفاظ على مصلحة وحقوق النادي في ظل القرارات الغريبة من اتحاد الكرة".

وأتم "اتحاد الكرة أرتكب العديد من الأخطاء وخالف اللوائح الخاصة به!. وقرارانا من أجل النادي الأهلي وجماهيره".

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