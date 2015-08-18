بالفيديو - كهربا يفشل في استغلال خروج خاطئ من حارس الاتحاد بالوقت القاتل

فشل محمود عبد المنعم "كهربا" في استغلال خروج محمود السيد حارس الاتحاد من منطقة الجزاء في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وحل الزمالك ضيفا على الاتحاد ضمن ربع نهائي كأس مصر.

وخرج حارس الاتحاد من مرماه ليلاقي المنفرد كهربا في الجبهة اليسرى لمنطقة جزاءه، لكن الكرة أطاعت جناح الزمالك ومر من الحارس، وحاول إرسال كرة عرضية لزملائه لكن لاعبي الزمالك كانوا بعيدا عن الكرة.

الفرصة الخطيرة كانت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين كانت المباراة تتجه لركلات الترجيح بسبب التعادل 0-0.

الفائز من هذا اللقاء سيلعب مع سموحة في نصف نهائي المسابقة الشهر المقبل.

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