محامي الشيخ يوضح لـ في الجول الخطوات القادمة بعد إيقاف لاعب الأهلي

أوضح هشام عبد ربه محامي الثنائي أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي لـFilGoal.com الخطوات القادمة التي سيتخذها بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف لاعب الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وقال هشام عبد ربه لـFilGoal.com: "سيتم الإطلاع أولا على كافة الحيثيات القانونية والتي تم بسببها اتخاذ القرار ضد الشيخ وحمدي زكي".

وأضاف "بعدها سنتقدم يوم الخميس بتظلم لاتحاد الكرة ضد القرارات".

وعن (هل يُصعد الأمر إلى المحاكم؟) أجاب وكيل الشيخ لـFilGoal.com: "لا. لا يوجد لدينا أي نية لتصعيد الأمر إلى المحاكم".

وكان اتحاد الكرة قد اعتمد توقيع غرامة قدرها 850 ألف جنيه على محمد حمدي زكي إلى جانب غرامة 133 ألف جنيه على أحمد الشيخ مع إيقاف لمدة 4 أشهر.