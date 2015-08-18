بضربات الترجيح.. الزمالك يعبر ثاني بوابة سكندرية نحو الكأس

صعد الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد معاناة استمرت حتى ضربات الترجيح أمام الاتحاد السكندري 4-2 في عقر داره بعد أن تعادلا سلبيا خلال المباراة.

وبذلك ضرب الزمالك موعدا مع سموحة السكندري أيضا في نصف النهائي الشهر المقبل ليصبح على بعد بوابة واحدة سكندية نحو النهائي الرابع على التوالي من البطولة التي يحمل لقبها في أخر نسختين.

ودفع فيريرا في المباراة بتبديلات عديدة أبرزها أحمد توفيق كظهير أيمن وشريف علاء الذي لعب مباراته الأولى في مركز الظهير الأيسر.

ولكن الزمالك لم يقدم أداء مقنعا خلال الشوط الأول والذي هدد فيه مرمى الاتحاد مرة واحدة عن طريق كهربا قبل أن يتصدى محمود السيد لتسديدته.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدفا برأسية قابل بها عرضية معروف يوسف لكنه لعبها بغرابة شديدة بجانب القائم.

وفي الشوط الثاني كاد باسم مرسي أن يفتتح أهداف المباراة لكنه تعثر أمام عرضية كهربا المنطلق من الناحية اليسرى.

ولم يرد الاتحاد بهجمات خطيرة طوال المباراة إلا أنه استطاع تحجيم هجوم الزمالك بشكل كبير قبل أن يثور الأبيض في الدقائق الأخيرة.

وسدد طارق حامد من على بعد 25 ياردة لكنها مرت بجانب القائم بسنتيمترات قليلة، ثم أهدر كهربا فرصة خطيرة ولم يستغل خطأ محمود السيد في الخروج من مرماه ليرسل عرضية لم تجد سوى دفاع الاتحاد.

وصمد الاتحاد في الدقائق الأخيرة ليصل بالمباراة إلى ضربات الترجيح.

وتألق محمود جنش حارس الزمالك في التصدي لأول ركلتين من رمزي خالد وعبد الرحمن فاروق قبل أن تهتز شباكه بركلتي هشام شحاتة ومحمد عادل.

فيما سجل للزمالك كل من محمد إبراهيم وكهربا وطارق حامد وأحمد حسن مكي فيما تصدى محمود السيد حارس الاتحاد لركلة إبراهيم صلاح ليفوز الزمالك 4-2.