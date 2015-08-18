أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بضربات الترجيح.. الزمالك يعبر ثاني بوابة سكندرية نحو الكأس

Google+ Print
بضربات الترجيح.. الزمالك يعبر ثاني بوابة سكندرية نحو الكأس بضربات الترجيح.. الزمالك يعبر ثاني بوابة سكندرية نحو الكأس

صعد الزمالك لنصف نهائي كأس بعد معاناة استمرت حتى ضربات الترجيح أمام الاتحاد السكندري 4-2 في عقر داره بعد أن تعادلا سلبيا خلال المباراة.

وبذلك ضرب الزمالك موعدا مع سموحة السكندري أيضا في نصف النهائي الشهر المقبل ليصبح على بعد بوابة واحدة سكندية نحو النهائي الرابع على التوالي من البطولة التي يحمل لقبها في أخر نسختين.

ودفع فيريرا في المباراة بتبديلات عديدة أبرزها أحمد توفيق كظهير أيمن وشريف علاء الذي لعب مباراته الأولى في مركز الظهير الأيسر.

ولكن الزمالك لم يقدم أداء مقنعا خلال الشوط الأول والذي هدد فيه مرمى الاتحاد مرة واحدة عن طريق كهربا قبل أن يتصدى محمود السيد لتسديدته.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدفا برأسية قابل بها عرضية معروف يوسف لكنه لعبها بغرابة شديدة بجانب القائم.

وفي الشوط الثاني كاد باسم مرسي أن يفتتح أهداف المباراة لكنه تعثر أمام عرضية كهربا المنطلق من الناحية اليسرى.

ولم يرد الاتحاد بهجمات خطيرة طوال المباراة إلا أنه استطاع تحجيم هجوم الزمالك بشكل كبير قبل أن يثور الأبيض في الدقائق الأخيرة.

وسدد طارق حامد من على بعد 25 ياردة لكنها مرت بجانب القائم بسنتيمترات قليلة، ثم أهدر كهربا فرصة خطيرة ولم يستغل خطأ محمود السيد في الخروج من مرماه ليرسل عرضية لم تجد سوى دفاع الاتحاد.

وصمد الاتحاد في الدقائق الأخيرة ليصل بالمباراة إلى ضربات الترجيح.

وتألق محمود جنش حارس الزمالك في التصدي لأول ركلتين من رمزي خالد وعبد الرحمن فاروق قبل أن تهتز شباكه بركلتي هشام شحاتة ومحمد عادل.

فيما سجل للزمالك كل من محمد إبراهيم وكهربا وطارق حامد وأحمد حسن مكي فيما تصدى محمود السيد حارس الاتحاد لركلة إبراهيم صلاح ليفوز الزمالك 4-2.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم