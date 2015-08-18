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جنش يكشف سبب تفوقه في ركلات الترجيح أمام الاتحاد

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جنش يكشف سبب تفوقه في ركلات الترجيح أمام الاتحاد جنش يكشف سبب تفوقه في ركلات الترجيح أمام الاتحاد

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن العقود التي قدمها الزمالك في شكواه ضد أحمد الشيخ اللاعب المنضم حديثا للأهلي من للمقاصة، سليمة.

ويعترض الأهلي على توصيات لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب أحمد الشيخ، بإيقافه لمدة 4 شهور وتغريمه مليون جنيه. ( طالع التوصيات )

وأكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحاته لـFilGoal.com أن ناديه واثق من صحة موقف الشيخ القانوني، ولن يفرط في حقوقه. ( اقرأ التصريحات )

وقال علام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لم نتخذ القرار النهائي بشأن الشيخ، ويجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم من أجل دراسة توصيات لجنة شؤون اللاعبين".

وتابع "العقود التي قدمها الزمالك في شكواه قديمة، ولكنها سليمة لأننا كنا قد أمهلنا الأندية حتى نهاية يوليو الماضي قبل إنهاء استخدام النسخ القديمة من العقود".

وأكمل "عقود الأهلي أيضا مع الشيخ سليمة، ولذلك سجلنا اللاعب في قائمة النادي الأحمر يوم الخميس الماضي".

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