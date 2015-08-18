أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التربية والتعليم: تطوير إدارة جنوب السويس بأجهزة حديثة

Google+ Print
التربية والتعليم: تطوير إدارة جنوب السويس بأجهزة حديثة التربية والتعليم: تطوير إدارة جنوب السويس بأجهزة حديثة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء تشغيل أنظمة الإدارة الحديثة في إدارة جنوب التعليمية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لكل العاملين التابعين للإدارة وتطوير الخدمة المقدمة للطلبة والمعلمين.

قالت عيوشة عبد العزيز وكيل الإدارة و رؤساء الإدارت، إن قرار التحديث لمستوى عمل الإدارة يأتي في اطار تحسين مستوى العمل بالإدارة و لمواجهة العجز الشديد الذي تعاني منه أقسامها في عدد الإداريين، مشيرة إلى إن التطوير التكنولوجي يقابله خفض نسبة العمالة و هو ما كان هدف إدارة جنوب إن العمل الذي كان يحتاج إلى 5 إداريين للقيام به، أصبح في ظل النقلة التكنولوجية داخل الإدارة لا يحتاج أكثر من إداري واحد.

وأضافت “عيوشة” إن إدارة جنوب سوف تشهد خلال العام القادم تطوراً غير مسبوق في نظام العمل الذي يسهم بدوره في دفع العملية التعليمية نحو هدفها المنشود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا