التربية والتعليم: تطوير إدارة جنوب السويس بأجهزة حديثة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء تشغيل أنظمة الإدارة الحديثة في إدارة جنوب التعليمية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لكل العاملين التابعين للإدارة وتطوير الخدمة المقدمة للطلبة والمعلمين.

قالت عيوشة عبد العزيز وكيل الإدارة و رؤساء الإدارت، إن قرار التحديث لمستوى عمل الإدارة يأتي في اطار تحسين مستوى العمل بالإدارة و لمواجهة العجز الشديد الذي تعاني منه أقسامها في عدد الإداريين، مشيرة إلى إن التطوير التكنولوجي يقابله خفض نسبة العمالة و هو ما كان هدف إدارة جنوب إن العمل الذي كان يحتاج إلى 5 إداريين للقيام به، أصبح في ظل النقلة التكنولوجية داخل الإدارة لا يحتاج أكثر من إداري واحد.

وأضافت “عيوشة” إن إدارة جنوب سوف تشهد خلال العام القادم تطوراً غير مسبوق في نظام العمل الذي يسهم بدوره في دفع العملية التعليمية نحو هدفها المنشود.