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نقيب الزبالين: حريق منشأة ناصر سببه ماس كهربى

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نقيب الزبالين: حريق منشأة ناصر سببه ماس كهربى نقيب الزبالين: حريق منشأة ناصر سببه ماس كهربى
قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن الحريق الهائل الذى نشب فى مصنع منشية ناصر نشب نتيجة لماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران بكافة الطوابق الثلاثة، واشتعلت النيران فى 20 طنا من المواد البلاستيكية.

وأضاف نقيب الزبالين فى تصريحات لليوم السابع، أن صاحب المصنع يدعى سند فهمى سليمان، ويقوم بإعادة تدوير المخلفات، تمهيدا لإعادة تصنعيها مرة أخرى، موكدا أن هناك تشوينات كبيرة جدا بالمصنع واشتعلت بها النيران، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة إطفائه بعد انتقال 15 سيارة إطفاء إلى المكان.

وأكد نقيب الزبالين أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات نتيجة لأن غالبية العمال بالمصنع غير متواجدين بالمكان، نظرا لعطلة الاحتفال بأعياد السيدة العذراء، موضحا أن هناك سيارات إسعاف متمركزة فى المكان تحسبا لوقوع أى إصابات نتيجة الحريق.
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