10 سيارات إطفاء و3 خزانات تسيطر على حريق منشأه ناصر بدون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل بعقار يتخذ منه صاحبه كمخزن لتدوير المخلفات وامتدت النيران إلى أجزاء العقار، وتم اخماد الحريق بعدما دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات و3 خزانات استراتيجية وتم منع خطر امتداده للعقارات المجاورة.

كان اللواء جمال حلاوه مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بعقار بمنشأة ناصر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.