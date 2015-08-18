أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

10 سيارات إطفاء و3 خزانات تسيطر على حريق منشأه ناصر بدون إصابات

Google+ Print
10 سيارات إطفاء و3 خزانات تسيطر على حريق منشأه ناصر بدون إصابات 10 سيارات إطفاء و3 خزانات تسيطر على حريق منشأه ناصر بدون إصابات
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل بعقار يتخذ منه صاحبه كمخزن لتدوير المخلفات وامتدت النيران إلى أجزاء العقار، وتم اخماد الحريق بعدما دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات و3 خزانات استراتيجية وتم منع خطر امتداده للعقارات المجاورة.

كان اللواء جمال حلاوه مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بعقار بمنشأة ناصر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365