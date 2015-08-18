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النيابة تأمر بحبس مدير شركة اسثمار عقارى وضبط صاحبها بتهمة النصب على المواطنين

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النيابة تأمر بحبس مدير شركة اسثمار عقارى وضبط صاحبها بتهمة النصب على المواطنين النيابة تأمر بحبس مدير شركة اسثمار عقارى وضبط صاحبها بتهمة النصب على المواطنين
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس بحبس مدير شركة استثمار عقارى 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار رجل الأعمال "هانى مكرم عبيد"، لاتهامهما بالنصب على مواطنين دفعوا مقدمات حجز شاليهات وفيلات بالساحل الشمالى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من 30 مواطنا أفادوا فيه بتعرضهم للنصب والاحتيال من الشركة العربية للاسثمار العقارى ومقرها بالمهندسين، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى ( 15 مليون جنية ) إثر قيامهما بالإعلان عن تخصيص فيلات وشاليهات بمشروعات وهمية . وتحفيز ضحاياهم بسرعة الحجز والإستيلاء منهم على المبالغ المالية المشار إليها وتسليم عقود وهمية بتملك تلك الوحدات وتحديد أكثر من موعد لتسليمها ، وهو مالم يتم ، فتم القبض على "جوزيف صموئيل" مدير الشركة وقررت النيابة حبسه وأمرت بضبط وإحضار صاحب الشركة.
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مصر 365