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حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3 آخرين 4 أيام لاتهامهم بالرشوة

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حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3 آخرين 4 أيام لاتهامهم بالرشوة حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3 آخرين 4 أيام لاتهامهم بالرشوة
قرر المستشار محمد عمر فهمى، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حبس مسئول بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والفساد المالى.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئول الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة وعدد من شركات المقاولات، بمقابل مادى.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين، وتبين أن صاحب شركة المقاولات، عرض على المسئول بالهيئة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.

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