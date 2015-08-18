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واشنطن تنتقد الصعوبات التى يواجهها الأمريكيون-الفلسطينيون لدخول الأراضى المحتلة

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واشنطن تنتقد الصعوبات التى يواجهها الأمريكيون-الفلسطينيون لدخول الأراضى المحتلة واشنطن تنتقد الصعوبات التى يواجهها الأمريكيون-الفلسطينيون لدخول الأراضى المحتلة
انتقدت الولايات المتحدة الثلاثاء إسرائيل على خلفية الصعوبات التى يواجهها الاميركيون-الفلسطينيون والأمريكيون العرب لدخول إسرائيل.

وقال جون كيربى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى بيان "لا تزال الأمريكية قلقة حيال التعامل غير المنصف الذى يتعرض له الفلسطينيون الاميركيون والعرب الاميركيون عند الحدود ونقاط المراقبة فى إسرائيل".

واضاف "نعرب بانتظام للسلطات الإسرائيلية عن قلقنا حول مسالة معاملة كل الرعايا الاميركيين بالتساوى عند نقاط الدخول" الى إسرائيل.

وكان يعلق على معلومات صحافية تحدثت عن منع اميركيين من دخول إسرائيل ومصادرة جوازات سفرهم. ولم يجب كيربى على اسئلة حول هذه الحالات الخاصة داعيا صحافيى وزارة الخارجية الى توجيه اسئلتهم الى السلطات الإسرائيلية.

وذكر بموقف واشنطن المبدئى بشان حرية تنقل رعاياها: "معاملة بالتساوى وحرية السفر لكافة المواطنين الاميركيين مهما كانت جنسياتهم او اعراقهم الاصلية".

وذكرت الخارجية فى بيانها بان "الحكومة الإسرائيلية تعتبر المسافرين الذين يحملون بطاقات هوية (من السلطة الفلسطينية) كمقيمين فلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة حتى وان كانوا يحملون ايضا الجنسية الأمريكية".

وذكرت الخارجية الأمريكية ب"ان فلسطينيين بمن فيهم من يحملون جنسية مزدوجة يجب ان يدخلوا الى الضفة الغربية من جسر اللنبى (الملك حسين) من الاردن مع اوراق ثبوتية من السلطة الفلسطينية بدلا من مطار بن غوريون الدولى (قرب تل ابيب) الا اذا حصلوا على تراخيص من سفارة او قنصلية إسرائيلية لاسباب انسانية او طارئة".

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