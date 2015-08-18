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الحكومة الليبية ترحب بقرار الجامعة العربية بشأن الوقوف مع الشرعية

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الحكومة الليبية ترحب بقرار الجامعة العربية بشأن الوقوف مع الشرعية الحكومة الليبية ترحب بقرار الجامعة العربية بشأن الوقوف مع الشرعية
رحبت الليبية المؤقتة بالقرار الصادر عن جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا، معربة عن ارتياحها لما جاء فى القرار استجابة لتطلعات الشعب الليبى.

وعبرت الحكومة الليبية، فى بيانٍ صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، عن امتنانها للأقطار العربية على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الشعب الليبى، ووقوفها إلى جانب الشرعية، ممثلة فى مجلس النواب، والحكومة المنبثقة عنه.

وأكدت الحكومة أن موقف الدول العربية من الأزمة الراهنة فى ليبيا يدل على مدى وعيها التى تمر بها الأمة العربية من تحديات، مجددة موقفها الثابت والمبدئى الرافض للإرهاب بمختلف أنواعه.


>ليبيا تستجير بالدول العربية من نار داعش.. وزير خارجيتها يطالب بضربات جوية للتنظيم.. ودعم السلاح والذخيرة للجيش.. تتعهد بمساندة الحكومة.. والجامعة العربية تجيز حق ليبيا فى اللجوء العربى

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