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وزير الثقافة السورى: تركيا تنسق مع داعش لسرقة آثارنا وتهريبها للخارج

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وزير الثقافة السورى: تركيا تنسق مع داعش لسرقة آثارنا وتهريبها للخارج وزير الثقافة السورى: تركيا تنسق مع داعش لسرقة آثارنا وتهريبها للخارج
قال وزير الثقافة السورى، عصام خليل، إن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لحماية الآثار السورية النوعية من أعمال السرقة والتخريب، التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق التراث السورى، رغم الظروف الصعبة، التى تمرّ بها البلاد.

وأضاف وزير الثقافة، خلال لقائه وفداً إعلامياً مصرياً يزور سوريا، إن القرار الذى أصدره مجلس الأمن برقم 2199، الذى أشار إلى حماية التراث الثقافى فى سوريا لم يجد أذناً صاغية لدى دول إقليمية وغربية، حيث لا تزال المخابرات التركية تعمل بالتنسيق مع تنظيم "داعش" الإرهابى على سرقة قطع ولقى أثرية وتهريبها.

وتابع: إن الدعم الذى يفترض أن تقدمه الهيئات والمنظمات الدولية للجهات السورية المختصة بشأن الآثار مرتبط بتوجهات سياسات دول غربية تتحكم بقرارات هذه المنظمات، والتى لا تريد لأى طرف لعب دور يساعد السوريين على تخطى آثار الحرب التى تتعرض لها بلادهم.

ودعا القوى الوطنية العربية، ولاسيما فى دورها الطليعى الرائد فى إعادة تكوين الوعى الجمعى لدى الشعب العربى.

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