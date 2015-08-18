المرصد السورى: قوات الأسد تستعيد قرى سهل الغاب من أيدى المعارضة

استعاد الجيش السورى الثلاثاء السيطرة على قرى عدة فى منطقة سهل الغاب بوسط البلاد بعدما سقطت قبل اسبوعين فى ايدى فصائل معارضة بينها جبهة النصرة، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان "الجيش السوري، بدعم من حزب الله ومجموعات اخرى موالية له، استعاد السيطرة على اربع قرى من المقاتلين المعارضين فى سهل الغاب" فى محافظة حماة (وسط).

واوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن ان هذه القرى هى ناقوس، زيارة، تل واسط، ومنصورة، وهى تقع شرق قرية جورين التى تعتبر معقلا مهما للنظام فى المنطقة.

ولفت عبد الرحمن الى ان هذه القرى "تحصن جورين" التى تقع على تلة مرتفعة فى محافظة حماة تشرف على منطقة سهل الغاب.

وكانت الفصائل المقاتلة تمكنت بعد سلسلة هجمات نفذتها من السيطرة على مواقع عدة فى سهل الغاب، وهى منطقة استراتيجية فى شمال غرب سوريا ملاصقة لمحافظة اللاذقية التى يتحدر منها الرئيس السورى بشار الاسد وعائلته.