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قائد الجيش اللبنانى: التجاذبات السياسية لن تؤثر على أداء المؤسسة العسكرية

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قائد الجيش اللبنانى: التجاذبات السياسية لن تؤثر على أداء المؤسسة العسكرية قائد الجيش اللبنانى: التجاذبات السياسية لن تؤثر على أداء المؤسسة العسكرية
قال قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى ، اليوم الثلاثاء ، إن التجاذبات السياسية التى تشهدها البلاد، لن تؤثر إطلاقا على أداء الجيش وقراره الحازم فى الحفاظ على مسيرة السلم الأهلى وحماية الاستقرار الوطنى .

جاء ذلك خلال جولة لقائد الجيش اللبنانى تفقد خلالها الوحدات العسكرية المنتشرة فى منطقتى عرسال وبريتال بشمال شرق لبنان، حيث أطلع على أوضاع الوحدات العسكرية والإجراءات الميدانية، لضبط الحدود ومواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقة المطلوبين للعدالة.

ثم التقى قهوجى الضباط والعسكريين منوها بـ"جهودهم وتضحياتهم، وزودهم بالتوجيهات اللازمة، وشدد قهوجى خلال الجولة على "الاستمرار فى تحقيق الجهوزية الدائمة للتصدى بكل قوة لأى نشاط تخريبي، أو تسلل للإرهابيين باتجاه المناطق الحدودية الشرقية"، مضيفا "زمام المبادرة فى حماية الحدود أصبح تماما بيد الجيش اللبناني، وهذا ما يشكل صمام أمان للوطن بأكمله".

وقال: الإنجازات الدفاعية التى يحققها الجيش اللبنانى يوميا على الحدود، تتكامل مع الإنجازات الأمنية الأخرى التى يحققها فى الداخل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتى أسفرت أخيرا عن توقيف أخطر الإرهابيين المعتدين على الجيش، والضالعين بعمليات تفجير إرهابية استهدفت المراكز العسكرية والمواطنين، وهذا ما أثبت بما لا يقبل الشك، أنه لا مفر من يد العدالة لأى مجرم أو إرهابى مهما طال الزمن".

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مصر 365