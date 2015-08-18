استمرار المشاورات بشأن تمديد ولاية بارزانى

بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزانى مع فؤاد معصوم رئيس جهورية العراق مساء اليوم الثلاثاء مسألة حل الخلافات السياسية والخلافات فى الرأى عبر الحوار والاتفاق بين الاطراف السياسية الكردستانية حسب بيان صادر من رئاسة اقليم كردستان.

واوضح البيان ان "الطرفين بحثا الحوار والاتفاق بين الاطراف السياسية فضلا عن الوضع الداخلى فى اقليم كردستان حيث اكدا على ضرورة حل الخلافات السياسية والخلافات فى الرأى عبر الحوار والاتفاق بين الاطراف السياسية الكردستانية".

وكان رئيس الجمهورية العراقى الدكتور فؤاد معصوم قد عاد الى اقليم كردستان يوم امس الاثنين حاملا حسب المعلومات فى جعبته مشروع لحل الازمات بين الاطراف السياسية الكردستانية.

وينتظر أن يعقد برلمان إقليم كردستان جلسة استثنائية تخصص لمسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم لسنتين أخريين حيث أن ولايته تنتهى بعد غد الخميس.