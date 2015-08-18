أسوان تعرض 11 مشروعا استثماريا فى مؤتمر الغردقة للاستثمار بالصعيد

أعلن اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى عن أن المحافظة ستعرض 11 مشروعا استثماريا كبيرا فى مؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد والمزمع عقده بالغردقة فى الفترة القادمة.

واعتبر المحافظ أن هذه المشاريع الضخمة نقلة نوعية للاستثمار والتنمية خلال الفترة القادمة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وخاصة أن التكلفة الاستثمارية لـ 7 مشروعات منها يصل لأكثر من 15 مليار جنيه فى حين ستقدر استثمارات 4 مشروعات طبقاً لدراسات الجدوى المقدمة من الشركات الاستثمارية التى ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد المحافظ على أن هذه الاستثمارات التى سيتم ضخها على أرض أسوان سيكون لها مزايا نسبية من أهمها توافر البنية الأساسية و تصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية والنهرية والبحرية. وأوضح المحافظ أن المشروعات تضم مجمع لصناعات الفوسفات بالمنطقة الصناعية الجديدة بالسباعية شرق بجانب إقامة منطقة لوجستية بمنطقة المنفذ البرى بآرقين على الحدود المصرية السودانية، تشمل مجتمعا عمرانيا قائما على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية وتضم المشروعات مصنعا جديدا للأسمنت عند الكيلو 80 بطريق أسوان / أبوسمبل، وقال المحافظ إنه علاوة على ذلك تضم قائمة المشروعات إنشاء مجمع صناعى للحديد والصلب لاستغلال مناجم أسوان،وأيضاً مجمع للرخام والجرانيت وأخرى لإنتاج السيراميك والبورسلين، فضلاً عن مشروعات أخرى تشمل مشروع التنمية السياحية بشمال غرب أسوان مع إقامة محطة شمسية بقدرة 440 ميجاوات وغابات شجرية وإنتاج البيوجاز من القمامة والمخلفات ، بالإضافة إلى استصلاح 220 ألف فدان بوادى غرب كوم أمبو.