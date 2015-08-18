مكتبة الإسكندرية تنظم عروضًا تفاعلية جديدة بعنوان "مصر الحضارة"

بدأت إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية بتقديم عروض خاصة ومميزة لأول مرة تحت عنوان " مصر الحضارة" من خلال البانوراما الحضارية، وهو أول عرض فى العالم يستخدم 9 شاشات متفاعلة، وأقيم اليوم عرض بعنوان "الحضارة القبطية والإسلامية"، بينما يقام غدًا الأربعاء عرض فريد عن العصر الحديث.

وتُعَد البانوراما الحضارية (Culturama)، هى عرض تفاعلى أعدّه مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، ويُقَدَّم من خلال 9 شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم.

تضم البانوراما الحضارية، مزيجًا متناغمًا مبتكرًا من ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعى والحضارى، وبرنامجا ثريا وجذابا للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض.

ونالت البانوراما الحضارية جوائز عديدة، وحصلت أيضًا على براءة اختراع رقم 23651 من وزارة الدولة لشئون البحث العلمى عام 2007. وهي تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات، حيث يمكن لمقدم العرض النقر على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من التفصيل.

وتتكون البانوراما الحضارية من شاشة عرض بانورامية ضخمة قطرها 10 أمتار، وتتكون من 9 شاشات مسطحة منفصلة مركبة في شكل نصف دائري، وذلك إلى جانب 9 أجهزة عرض يشغلها جهاز كمبيوتر واحد. وقد قام فريق العمل بالمشروع بإعداد نظام متعدد الوسائط تفاعلي يسمح بالعرض على الشاشة البانورامية.