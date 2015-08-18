أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تنظم عروضًا تفاعلية جديدة بعنوان "مصر الحضارة"

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تنظم عروضًا تفاعلية جديدة بعنوان "مصر الحضارة" مكتبة الإسكندرية تنظم عروضًا تفاعلية جديدة بعنوان "مصر الحضارة"
بدأت إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية بتقديم عروض خاصة ومميزة لأول مرة تحت عنوان " الحضارة" من خلال البانوراما الحضارية، وهو أول عرض فى العالم يستخدم 9 شاشات متفاعلة، وأقيم اليوم عرض بعنوان "الحضارة القبطية والإسلامية"، بينما يقام غدًا الأربعاء عرض فريد عن العصر الحديث.

وتُعَد البانوراما الحضارية (Culturama)، هى عرض تفاعلى أعدّه مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، ويُقَدَّم من خلال 9 شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم.

تضم البانوراما الحضارية، مزيجًا متناغمًا مبتكرًا من ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعى والحضارى، وبرنامجا ثريا وجذابا للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض.

ونالت البانوراما الحضارية جوائز عديدة، وحصلت أيضًا على براءة اختراع رقم 23651 من وزارة الدولة لشئون البحث العلمى عام 2007. وهي تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات، حيث يمكن لمقدم العرض النقر على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من التفصيل.

وتتكون البانوراما الحضارية من شاشة عرض بانورامية ضخمة قطرها 10 أمتار، وتتكون من 9 شاشات مسطحة منفصلة مركبة في شكل نصف دائري، وذلك إلى جانب 9 أجهزة عرض يشغلها جهاز كمبيوتر واحد. وقد قام فريق العمل بالمشروع بإعداد نظام متعدد الوسائط تفاعلي يسمح بالعرض على الشاشة البانورامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم