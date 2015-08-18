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الأورمان توزع مراوح ومبردات بمستشفى إمبابة وأسيوط الجامعى والفيوم

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الأورمان توزع مراوح ومبردات بمستشفى إمبابة وأسيوط الجامعى والفيوم الأورمان توزع مراوح ومبردات بمستشفى إمبابة وأسيوط الجامعى والفيوم
أعلنت جمعية الأورمان الخيرية عن إطلاق حملة للتبرع بمروحة أو مبرد لغير القادرين بالقرى والأحياء الشعبية والمستشفيات الحكومية، فى ظل الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة، وحدوث حالات وفيات وإصابات بين المواطنين بسبب موجة الحر، حيث بدأ اليوم توزيع مراوح ومبردات بمستشفى إمبابة ومستشفى أسيوط الجامعى وقرى محافظة الفيوم.

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم الثلاثاء، بأن الحملة لاقت دعما كبيرا من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد كبير من الجهات الإعلامية والصحفية فور انطلاق الحملة.

وأضاف أنها لاقت إقبالا غير مسبوق من المصريين وشركاء الخير من الشركات والمؤسسات الخاصة، لإنقاذ غير قادرين من درجات الحرارة المرتفعة، خاصة داخل قرى الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية.

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أنه تم التبرع بـ100 ألف زجاجة مياه من إحدى شركات المياه الغازية، والتبرع بآلاف المراوح والمبردات من رجال أعمال وشركات وأفراد، وتم التبرع بحملات مجانية للتنويه عن المبادرة ببعض القنوات الفضائية والجرائد.

ويتبنى الحملة الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية رشا نبيل، والإعلامى خالد حبيب، والكاتب الصحفى سامى عبد الراضى، والدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر.


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