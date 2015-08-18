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محافظ كفر الشيخ يحذر من حدوث مجاعة بسبب كثرة التعدى على الأراضى الزراعية

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محافظ كفر الشيخ يحذر من حدوث مجاعة بسبب كثرة التعدى على الأراضى الزراعية محافظ كفر الشيخ يحذر من حدوث مجاعة بسبب كثرة التعدى على الأراضى الزراعية
طالب محافظ كفر الشيخ فريق العمل التطوعى بتوعية المواطنين بحرمة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، محذراً من حدوث مجاعة خلال السنوات القادمة لإهدار وتبوير الأراضى الزراعية من قبل الفلاح.
>وبحث الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، عددا من المشكلات، التى يعانى منها أبناء المحافظة مع فريق العمل التطوعى؛ كما بحث كافة الأنشطة، التى يتم تفعيلها على مستوى المحافظة، ومناقشة أبعاد الحملة المرورية والتصورات النهائية لها بالتنسيق مع مرور كفرالشيخ وإدارة المواقف لإلزام أصحاب السيارات والسائقين بتعريفة الأجرة، التى لا يلتزم بعض السائقين بها وخاصة سائقى التاكسى.

كما تناول المحافظ مع فريق العمل التطوعى تراكم كميات هائلة من أطنان السكر منذ ثلاث سنوات، والتى تعادل المليار جنيه؛ بمصنع السكر بمركز الحامول، مما ينعكس بالسلب على الفلاح للإقلال من توريده محصول بنجر السكر للمصنع فى الموسم القادم.

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