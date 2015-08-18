انتهاء اجتماع أطباء الأقصر بتوصية برفع دعوى سب وقذف ضد وكيل مديرية الصحة

أنهى مجلس نقابة أطباء الأقصر، منذ قليل، الاجتماع الذى عقده مع أطباء مستشفى إسنا على خلفية الأحداث الأخيرة، التى شهدها المستشفى، حيث تطاول وكيل مديرية الصحة بالأقصرعلى الأطباء، بحسب شهادة بعض الأطباء وموظفى المستشفى، حيث قاموا بالاطلاع على ما تم فى لقاء رئيس الوزراء ووزير الصحة مع الأطباء، كما تم الاتفاق على تأييد الإجراءات التى تقوم بها نقابة الأطباء.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات هامة، حسبما أوضح الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، وهى تحريك دعوى قضائية "سب وقذف ضده" ضد وكيل مديرية الصحة، وعدم التنازل عنها حتى لو انتقل إلى مكان آخر، كما اتفقوا على استدعاء الدكتور أحمد شفيق، وكيل مديرية الصحة بالأقصر أمام لجنة آداب المهنة للتحقيق ورفع نتيجة التحقيق إلى النقابة، والطعن على إجراءات تعيينه بمنصبه الحالى أمام مجلس الدولة ورفع مذكرات إلى محافظ الأقصر وزير الصحة تتضمن استمرار موقف الأطباء فى التمسك بحقهم والمطالبة بسرعة انتهاء التحقيقات.

وشمل قرار النقابة عقب الاجتماع على استمرار موقف النقابة وأطباء المحافظة برفض التعامل مع الطبيب المذكور على أى مستوى لحين معرفة نتيجة التحقيقات، فضلا عن إصرار أطباء إسنا على رفض أى اعتذار من وكيل المديرية، ورفض أى مساومات أو ضغوط لإجبارهم على التراجع عن موقفهم، وأن يكون مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء المشكلة، والنظر فى المذكرة المقدمة من النقابة إلى وزير الصحة.



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