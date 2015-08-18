جريدة "مطروح لنا": الأوبئة والأمراض تحاصر المنطقة الطبية بالمدينة

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع عدد جريدة "مطروح لنا" الأسبوعى حيث أبرزت الجريدة استغاثة عدد من سكان المنطقة الطبية بمدينة مطروح من انتشار الأوبئة والأمراض والحيوانات الضالة ومخلفات المطاعم والدواجن والأسماك.

كما أشارت الجريدة إلى قيام علاء أبو زيد محافظ مطروح بإلغاء تراخيص الشماسى بشاطئ الغرام وإحالة مديرة للتحقيق بسبب عدم الالتزام بالأسعار، مؤكدة نجاح حرس الحدود بمطروح فى ضبط 600 شخص قبل تسللهم إلى ليبيا بطرق غير شرعية.

ومن أبرز الأخبار والتحقيقات:

>- تموين مطروح يضبط 169 مخالفة متنوعة خلال شهر يوليو

>- أعداد أطفال التوحد بمطروح فى تزايد مستمر وغياب للأخصائيين.

>- الضبعة تشكو من ركود الموسم السياحى.

>- مطروح تحتفل بافتتاح قناة السويس على طريقتها بتقديم عروض بحرية باليخوت والقوارب السياحية

>- فوائد وأسرار حبة البركة أو الحبة السوداء

>- تعيين عاطف محمد مدربًا لحراس مرمى شباب الضبعة

>- قريبًا.. الانتهاء من تطوير ملعب الحمام وسور مركز شباب السلوم بمطروح

>- تدريب بقاعة مركز إعلام مطروح حول السلامة المهنية للصحفيين وآخر حول تغطية الحروب

>- الشاعر عبدالقادر العجنى يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بقصيدة لقناة السويس



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