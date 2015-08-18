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محافظ الدقهلية يأمر برفع أكوام القمامة والإشغالات أثناء جولة مفاجئة بحى شرق

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قام حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بعمل جولة بحى شرق المنصورة لتفقد مستوى الخدمات بالحى، وتفقد منطقة الدراسات وعزبة الشال، وعلى الفور أمر بإزالة كافة أكوام القمامة.. ورفع الأكشاك وكل التعديات والسيارات الخردة وغير المستخدمة.

وأصدر أوامره بسرعة التشجير للمنطقة ضمن الخطة القائمة والنظافة التامة وبشكل دائم وأكد خلال الجولة أنه لن يسمح بأية تراكمات جديدة بالمنطقة، وإذا حدث ذلك سيتم نقل جميع المسئولين بالحى.

رافق المحافظ فى الجولة كل من السكرتير العام اللواء أحمد الأدكاوى، والعميد نبيل عبد العظيم، مدير مرور المحافظة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، رئيس حى غرب، وعبد العزيز محمد، رئيس حى شرق، وبعد الانتهاء من الجولة قام بالتوجه إلى مقلب ومصنع تدوير القمامة بسندوب وتوجيهات بضرورة الاهتمام بالمصنع ووجه للمهندس العدل على العدل وكيل وزارة الكهرباء بتطوير مصادر الكهرباء لزيادة قدرة وطاقة المعدات ووجه رئيس حى غرب بالمساعدة على رفع كفاءة المصنع ودعمه بأية متطلبات أو مستلزمات دون أى تأخر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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