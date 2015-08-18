أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شتا: “توشكى” يدخل ضمن مشروع المليون فدان

Google+ Print
شتا: “توشكى” يدخل ضمن مشروع المليون فدان شتا: “توشكى” يدخل ضمن مشروع المليون فدان

أرشيفية

أكد عبد العزيز شتا، رئيس هيئة استصلاح الأراضي الأسبق، أن استصلاح المليون ونصف مليون فدان سيمثل قفزة كبيرة في ثروة الزراعية.
> وأضاف شتا، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أنه تم إعداد دراسة في الستينيات من القرن الماضي (دراسة السد العالي) وكانت تهدف لاستصلاح 10 آلاف فدان.
> وأكمل أن الرئيس وضع في برنامجه الانتخابي مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، المرحلة الأولى منه ستكون 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع توشكى يدخل ضمن مشروع المليون فدان وهو من أفضل الأراضي التي يمكن استصلاحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام

السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت