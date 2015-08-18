شتا: “توشكى” يدخل ضمن مشروع المليون فدان

أكد عبد العزيز شتا، رئيس هيئة استصلاح الأراضي الأسبق، أن استصلاح المليون ونصف مليون فدان سيمثل قفزة كبيرة في ثروة مصر الزراعية.

> وأضاف شتا، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أنه تم إعداد دراسة في الستينيات من القرن الماضي (دراسة السد العالي) وكانت تهدف لاستصلاح 10 آلاف فدان.

> وأكمل أن الرئيس السيسي وضع في برنامجه الانتخابي مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، المرحلة الأولى منه ستكون 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع توشكى يدخل ضمن مشروع المليون فدان وهو من أفضل الأراضي التي يمكن استصلاحها.