حبس 5 مسؤلين بالهيئة العامه للطرق والكبارى 4 أيام بتهمة الرشوة

أمرت نيابة الاموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية ، بحبس مسئول بالادارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، و4 أخرين4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالرشوة والفساد المالى .

والمتهمين هم كل من أيمن ع ، ومجدى ه ، وخالد ف، ومحمد ع .

> وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عمر فهمى مدير نيابة الاموال العامة بشرق القاهرة الكلية عن ورود بلاغ لهيئة الرقابة الادارية من الموظفين العاملين بالادارة المركزية ، لهيئة الطرق والكبارى ـ يفيد بقيام مسئول بالهيئة بالتلاعب بمناقصات الخاصة بالهيئة لعدد من شركات المقاولات ، نظير مقابل مادى يتحصل عليه.

وسجلت الرقابة الادارية بعض المكالمات الهاتفية ،بين المتهمين تبين منها أن صاحب شركة مقاولات عرض على مسئولى الهيئة رشوة عبارة عن سيارة ماركة فيرنا ومبالغ مالية ،لارساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الاعمال الخاصة بالهيئة.