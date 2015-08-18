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الداخلية: لقاء بكرى ومرتضى منصور بالوزير لم يكن لطلب الإفراج عن "عكاشة"

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الداخلية: لقاء بكرى ومرتضى منصور بالوزير لم يكن لطلب الإفراج عن "عكاشة" الداخلية: لقاء بكرى ومرتضى منصور بالوزير لم يكن لطلب الإفراج عن "عكاشة"
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة وشئون الإعلام، إن زيارة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ورئيس نادى الزمالك مرتضى منصور لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لم تكن لبحث قضية الإعلامى توفيق عكاشة وإنما لطلب تصريح بزيارته داخل السجن، ووافق الوزير على طلب الزيارة، مؤكدا أنه لا توجد خصومة بين وزارة الداخلية والإعلامى توفيق عكاشة.

وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى" أن أسرة الإعلامى توفيق عكاشة لم تتقدم بطلب للإفراج الصحى عنه بسبب أن حالته الصحية فى خطر، مؤكدا أن الإفراج الصحى من اختصاص المحكمة وليس وزارة الداخلية، مضيفا أن الداخلية لم تصدر قرارا بالإفراج الصحى عن عكاشة حتى الآن.

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