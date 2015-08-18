رئيس الوزراء لـ"آخر النهار":قانون الخدمة المدنية أساسه العدالة الاجتماعية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية، إصلاح مهم جداً وأساسه العدالة الاجتماعية، موضحاً أن تساوى الكل فى الترقى الوظيفى دون تقييم يحبط الكثيرين.

وشدد محلب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، على أهمية العدل فى الترقى الوظيفى، من أجل أداء أفضل للمواطنين، موضحاً أن هدف الحكومة هو الموظف العام لتقديم كل ما لديه، لتقديم الخدمة الجيدة للمواطن، وتنمية البلد، مؤكداً أنه لن يضار أحد والشريحة المجتهدة ستلاقى فرصتها فى الترقى وستحصل على مركزها المناسب.

ولفت محلب إلى أن المعترضين على قانون الخدمة المدنية هم أبناء مصر، وكان علينا أن نوضح لهم بعض النقاط غير الواضحة.

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