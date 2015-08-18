محلب لـ"خالد صلاح": قانون الخدمة المدنية القديم وصل للشلل ولا وقت للرفاهية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على اجتماعه بموظفى الجمارك والضرائب اليوم، إن موظفى الجمارك والضرائب هم رجال مصر الشرفاء وخط الدفاع الأول للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه شرح لهم فوائد القانون ودورهم وأكد لهم أنه لن يضار أحد.

وأضاف محلب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "القانون القديم مر عليه 37 سنة ووصل لمرحلة الشلل، ولا وقت لدينا ولا رفاهية للخلاف، ويجب ألا يفسر أحد هذا القانون الجديد بطريقة تضر الوطن، وعلى المعترضين التشاور والتفاهم حول النقاط الخلافية لكن لا بد أن يكون هدفنا البناء".

وأشار إلى أنه طالب الوزراء بتوضيح حقيقة قانون الخدمة المدنية حتى لا تنتشر شائعات حوله، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية لأول مرة يحقق ربط الأجر بالإنتاج، خاصة فى القطاعات التى تزيد إيرادات الدولة المصرية.

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