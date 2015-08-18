أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب لـ"خالد صلاح": قانون الخدمة المدنية القديم وصل للشلل ولا وقت للرفاهية

Google+ Print
محلب لـ"خالد صلاح": قانون الخدمة المدنية القديم وصل للشلل ولا وقت للرفاهية محلب لـ"خالد صلاح": قانون الخدمة المدنية القديم وصل للشلل ولا وقت للرفاهية
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على اجتماعه بموظفى الجمارك والضرائب اليوم، إن موظفى الجمارك والضرائب هم رجال الشرفاء وخط الدفاع الأول للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه شرح لهم فوائد القانون ودورهم وأكد لهم أنه لن يضار أحد.

وأضاف محلب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "القانون القديم مر عليه 37 سنة ووصل لمرحلة الشلل، ولا وقت لدينا ولا رفاهية للخلاف، ويجب ألا يفسر أحد هذا القانون الجديد بطريقة تضر الوطن، وعلى المعترضين التشاور والتفاهم حول النقاط الخلافية لكن لا بد أن يكون هدفنا البناء".

وأشار إلى أنه طالب الوزراء بتوضيح حقيقة قانون الخدمة المدنية حتى لا تنتشر شائعات حوله، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية لأول مرة يحقق ربط الأجر بالإنتاج، خاصة فى القطاعات التى تزيد إيرادات الدولة المصرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم