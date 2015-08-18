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محلب: مستعدون أمنيا وإداريا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

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محلب: مستعدون أمنيا وإداريا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام محلب: مستعدون أمنيا وإداريا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مستعدة أمنيا وإداريا لإجراء الانتخابات، وسيكون لدينا مجلس نيابى قبل نهاية العام الجارى للوصول للدولة الديمقراطية الحديثة.

وأضاف محلب، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن خارطة الطريق واضحة وقوانينها أصدرت واللجنة العليا تشكلت، وأمامنا تحد بتنفيذ وعد الرئيس بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وذكر أن الرئيس أعلن عن مشروعات جبارة، والحكومة تعمل ليل نهار لتنفيذ هذه المشروعات، وتعمل جاهدة على منع البيروقراطية والروتين من إعاقة المشروعات الكبرى، لافتاً إلى أن "الوزراء" ناقش اليوم مشروعات تنمية قناة السويس ومشروع تنمية شرق التفريعة، وأن الحكومة بصدد تطوير 6 موانئ ضخمة حول قناة السويس الجديدة، والمشروع حلم كبير يوفر مليون فرصة عمل.

كما أكد "محلب" أن مشروع العاصمة الإدارية لم يتعثر بل هناك تطور كبير فيه وسيتم تنفيذ بأياد وسواعد مصرية، قائلا "الدنيا اتحسنت ولما بننوى على حاجة بيكون لدينا العزيمة والإصرار".

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مصر 365

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