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مرتضى لـ في الجول: الآن عرفنا من يستخدم الصوت العالي

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مرتضى لـ في الجول: الآن عرفنا من يستخدم الصوت العالي مرتضى لـ في الجول: الآن عرفنا من يستخدم الصوت العالي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الجميع عرف الآن من يستخدم الصوت ملمحا لموقف الأهلي بعد قراره بمقاطعة اتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد بعد قراره بمعاقبة أحمد الشيخ لاعبه الجديد 4 أشهر بعد توقيعه للأهلي والزمالك.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com "عرفنا الآن من يستخدم الصوت العالي ومن ينسى المباديء عندما يتعلق الأمر بمصلحته الشخصية".

وأضاف "الأهلي مستغرب لأنه لأول مرة يتعامل مع مجلس إدارة قوي في الزمالك".

وأردف "نحن الآن نتعامل مع مجلس أسامة خليل وليس مجلس محمود طاهر".

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