اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على بيان الأهلي بمقاطعة مسابقاته

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة شؤون اللاعبين لـFilGoal.com إن قرار الاتحاد بخصوص إيقاف أحمد الشيخ قرار نهائي لا رجعه فيه ولن يتأثر ببيان الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ورد محمود الشامي على بيان الأهلي عبر FilGoal.com قائلا: "قرارانا بإيقاف الشيخ قرار نهائي لا رجعه فيه".

وأضاف "لن يضغط علينا أحد. الأهلي حرا في أي قرار يتخذه ولكن قرارنا نهائي".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يحاول استغلال جماهيره العريضة لأجل خلق أزمة ولكننا لا نخشى أحد ونسير بحسب القواعد والقوانين واللوائح الرسمية".

وأتم "لا نخشى أحد ولا نتحيز لأي فريق سواء كبير أو صغير".